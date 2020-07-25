У Дніпровському районі Києва під час руху зайнявся автомобіль Volkswagen Bora. Рятувальники прибули на місце події та ліквідовували займання пів години.

До ліквідації пожежі залучили дві одиниці техніки та 10 людей особового складу. Про це повідомили у ДСНС.

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Загоряння автомобіля трапилося 24 липня о 9:37 на вулиці Калачівській, 13. Рятувальники встановили, що зайнявся автомобіль Volkswagen Bora. О 10:02 бійці ліквідували загоряння.

Внаслідок пожежі був пошкоджений моторний відсік, пластикові елементи передньої частини кузова та лакофарбове покриття.

За словами власника, автівка зайнялась під час руху. Причина загоряння наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає,

– мовиться у повідомленні.

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Вулиця Калачівська, 13, де сталося займання: карта