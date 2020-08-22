Напередодні Дня Державного Прапора в Києві підняли найбільший та найвищий український стяг. Меморіал встановили на Печерських пагорбах, біля Музею війни та статуї Батьківщини-Матері.

Висота флагштоку становить майже 90 метрів, а вага – 32 тонни. Кияни зможуть побачити стяг з будь-якої точки столиці. Про це повідомляє 24 канал.

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Розміри полотнища найбільшого прапора – 16 на 24 метри. Офіційно стяг підняли в столиці о 20:45. На урочисту подію приїхав мер Києва Віталій Кличко разом зі своїм братом Володимиром.

За словами міського голови столиці, об'єкт було збудовано коштом меценатів.

На урочистому відкритті меморіалу виступили:

Герой України, генерал-майор Збройних сил України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук;

український екстремальний мандрівник Микола Подрезан;

акторка театру та кіно Лариса Руснак.

Також церемонію відвідали ветерани АТО, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу, українські спортсмени і діячі культури, політики та представники бізнесу.

Прапор до флагштоку під бій барабанів винесли українські військові.

Під час підняття найбільшого державного прапора переможниця Євробачення-2016 Джамала виконала державний гімн.

У Києві відкрили найбільший прапор в Україні / Фото пресслужба Київської міської ради

В якому місті був попередній рекорд

До цього в Україні найбільшим вважався прапор у Дніпрі, який був піднятий у 2018 році. Тоді було встановлено встановлено одразу два нацрекорди: найбільше полотнище піднятого прапора та найвищий в Україні флагшток – 72 метри.

Вага об'єкту становить 23 кілограми. Розмір полотнища – 12 на 18 метрів.

Урочиста церемонія підняття найбільшого прапора в Україні: відео