У Києві планують відкрити пляжі 1 червня: чи безпечно купатися

Пляжний сезон у Києві готуються відкрити вже з 1 червня. Однак це відбудеться лише після того, як уряд та КМДА ухвалить відповідне рішення.

Пляжі у столиці майже готові і лише очікують на перевірки Держпродспоживслужби та ДСНС. Про це повідомив директор з утримання прибережної інфраструктури КП "Плесо" Костянтин Пігуля, передає "Громадське радіо".

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Повідомляється, що у Києві визначили 14 пляжів та 18 зон відпочинку, де можна відпочивати та купатися.

Якщо карантин знімається або послаблюється, то це буде 1 червня, а якщо ні, і подовжується, то ми однозначно будемо проводити робочі наради й переносити відкриття пляжного сезону,

– сказав Пігуля.

Він додав, що 1 червня планують відкрити 5 – 7 пляжів, а потім інші. За його словами, на пляжах вже провели обробку проти кліщів і дезінфекцію лавок та місць для переодягання. Додамо, що пляжний сезон були готові відкривати ще 15 травня, але завадив карантин.

Чи безпечно купатися

Нещодавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що дослідження показали нищівний вплив морської солі й ультрафіолету на COVID-19.

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Ляшко наголосив, що пляжі відкриють, як на морі, так і біля прісних річок. Ляшко зауважив, що у прісній воді збудник має можливість виживати, але у річках з проточною водою інфікуватись досить складно.

Чи будуть якісь обмеження на пляжах

Міністерство надало рекомендації щодо невідвідування пляжів людям з групи ризику.

Люди старше 60-ти років, ті, хто має хронічні захворювання, мають утриматися від походів на пляж та купання.

Треба буде дотримуватись дистанції від інших людей – не менше двох метрів.

Обов'язково дотримуватись правил особистої гігієни.

Весь обслуговуючий персонал має використовувати маску для обличчя, щоб унеможливити передачу збудника.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу