На території заводу "Арсенал" у Києві 2 червня сталася трагічна аварійна ситуація. Плита впала на екскаватор. У результаті водій транспорту загинув.

Нещасний випадок трапився в Києві, на вулиці Московській, 8,повідомили у фейсбуці Dtp.kiev.ua.

Читайте також На Прикарпатті вдруге за добу стався землетрус

Плита впала на екскаватор. Загинув водій,

– йдеться у повідомленні.

На місце прикрого інциденту прибули медики. Однак вони лише констатували смерть чоловіка. Наразі там працюють поліцейські та ДСНС.



У Києві 2 червня стався трагічний випадок: плита впала на екскаватор / Фейсбук Dtp.kiev.ua



У результаті загинув водій екскаватора / Фейсбук Dtp.kiev.ua