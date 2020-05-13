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У Києві на Подолі біля церкви сталася стрілянина: є постраждалий

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На Подолі сталася стрілянина
На Подолі сталася стрілянина / Фото Нацполіції Києва

У Києві вранці 13 травня сталася сутичка на автостоянці поблизу храму московського патріархату. Під час конфлікту один чоловік отримав вогнепальне поранення.

Постраждалого чоловіка швидка забрала до лікарні. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

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Сутичка сталася на вулиці Мостицький, там розташований Свято-Покровський храм московського патріархату.

Подробиць, через що спалахнула сутичка та ким є нападник, наразі немає. Також невідомо, у якому стані постраждалий у стрілянині чоловік.

На місці події працює слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 і частиною 1 статті 115 (Закінчений замах на вбивство).  Усі обставини інциденту наразі з'ясовують.

Де саме на Подолі сталася стрілянина – дивіться карту

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини Києва Новини України Постраждалі Сутички Кримінальні новини Кримінал Поліція
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