Зіткнення одразу трьох автівок на вулиці Глибочицькій призвело до повного блокування роботи трамваїв, а також до надсерйозних заторів на Подолі. Коли патрульні оформлять ДТП та дозволять постраждалим авто звільнити дорогу – невідомо.

Про аварію, яка сталася на вулиці Глибочицькій у напрямку руху до метро "Лук'янівська", повідомили у телеграмі "Київ оперативний".

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За попередніми даними, на достатньо вузькому для проїзду місці зіткнулися Chevrolet та Peugeot. Водій останнього, судячи з усього, вирішив з'їхати з дороги з другої смуги, але не бачив машину поруч. Водій Volkswagen Transporter, який їхав позаду легковиків, встиг зупинитися та уникнути зіткнення.

Які наслідки ДТП

Внаслідок зіткнення маленьку "Пежо" із дуже пом'ятою передньою частиною відкинуло на трамвайні рейки. "Американцю" дісталося трохи менше, але ремонт теж обійдеться не дешево.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка документує всі обставини інциденту. До закінчення роботи правоохоронців покращення ситуації на цій ділянці дорозі годі й чекати.

Киянам не звикати

Треба зазначити, що зупинки трамваю на Подолі – явище звичайне. Мешканці столиці дуже полюбляють припаркуватися безпосередньо на рейках, створивши локальний транспортний колапс. А що ж стосується заторів, то досить вузенькі дороги не справляються із навантаженням через величезну кількість авто.

Дивіться відео з місця зіткнення двох легковиків на Глибочицькій: