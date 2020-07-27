У Дніпровському районі Києва на вулиці Ованеса Туманяна тріснула труба. Це спричинило аварію на водогоні, тож посеред вулиці утворився новий гейзер.

Фото інциденту опублівало у фейсбуці видання dtp.kiev.ua. Зверніть увагу У Києві в будинку пролунав вибух Труба тріснула під час гасіння пожежі. На місці події працюють рятувальники. Наразі на вулиці Ованеса Туманяна утворився незначний затор. Вулиця Ованеса Туманяна на карті Зауважимо, що у Києві місцеві спостерігають появу нових гейзерів не вперше. Останні випадки 3 березня на мосту Патона у Києві стався прорив теплотраси. У КМДА запевняли, що пошкодження не впливає на несучу конструкцію мосту. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак без опалення і гарячої води тоді залишилися приблизно 200 будинків.

26 травня у столиці на проспекті Голосіївському утворився високий стовп гарячої води. Гейзер заввишки із дерево виник через прорив труби.

3 липня на вулиці Введенській, що у самому історичному центрі Києва, на Подолі, близько 23:00 прорвало трубу. Напір води був потужним, але хоча б не гарячим.