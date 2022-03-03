У Києві повітряна тривога: усім в укриття

У Києві оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно перейти в укриття.

Відповідна інформація з'явилась на сайті КМДА. Про тривогу оголосили о 21:52 3 березня.

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У Києві оголосили про повітряну тривогу

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!

– мовиться у повідомленні.

Влада закликала людей терміново пройти в укриття цивільного захисту.



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