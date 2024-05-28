У Києві презентували Каталог українських виробників техніки для громад

Офіційна презентація Каталогу виробників української техніки для громад відбулась 27 травня в Києві.

До каталогу увійшли 255 одиниць техніки, які виробляються на 32 підприємствах з 14 областей України.

Дивіться також Кешбек на все українське: як це допоможе бізнесу

Зокрема, у каталозі представлено:

громадський пасажирський транспорт (автобуси, тролейбуси, електробуси та трамваї);

комунальна техніка (прибиральні машини, сміттєвози, поливальні та дорожні машини, самоскиди, трали, машини для землерийних робіт);

спеціальна техніка (автоцистерни, причепи та напівпричепи, пожежно-рятувальна техніка, підіймальне обладнання, машини швидкої допомоги, фургони та вантажівки);

а також навісне обладнання (ковші, щітки дорожні, снігоприбиральні відвали, вила для піддонів, косарки, пилососи для листя, подрібнювачі деревини, секатори та викорчовувачі).

Що таке Каталог українських виробників Це ініціатива, яка реалізується Федерацією роботодавців України спільно з Міністерством економіки України, Асоціацією міст України та Офісом народного депутата Дмитра Кисилевського в рамках політики "Зроблено в Україні". Каталог покликаний надати замовникам інформацію про наявних українських виробників техніки для громад і сприяти збільшенню попиту на товари, вироблені в Україні.

Перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко на презентації Каталогу виробників української техніки для громад повідомила, що уряд має намір максимально сприяти обізнаності громад про наявність в Україні машинобудівних підприємств, здатних забезпечити всі потреби у техніці.

Закликаю громади долучатись до політики "Зроблено в Україні" і купувати продукцію української переробної промисловості. Це не тільки дозволить виконувати законодавчу вимогу локалізації, а й сприятиме розвитку економіки України. Адже машинобудування дає один із найбільших мультиплікаційних ефектів для економіки у вигляді робочих місць та податків до бюджету. До 40% коштів, витрачених державою на українські товари, повертається українцям у вигляді зарплат і податків та зборів,

– зауважила Юлія Свириденко.

Презентація Каталогу виробників української техніки / Фото надані організаторами

Автор законодавства про локалізацію, народний депутат України Дмитро Кисилевський зауважив, що українська промисловість здатна забезпечити всі потреби громад у комунальній та спеціальній техніці, а також у громадському транспорті.

Закон про локалізацію збільшив виробництво практично в усіх галузях, на які він поширюється. Але проникнення імпорту в публічні закупівлі все ще залишається ганебно великим. Минулого року держава витратила на публічні закупівлі близько трильйона гривень. З них близько 400 мільярдів – на імпорт. Через це бюджет втратив від 100 до 160 мільярдів гривень податків. Цих коштів сьогодні не вистачає ЗСУ. Управління публічними закупівлями в інтересах внутрішніх виробників є ознакою спроможності держави,

– підкреслив Дмитро Кисилевський.

26 лютого 2024 року Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск нової економічної політики "Зроблено в Україні". Вона покликана сприяти розвитку внутрішнього виробництва, залученню інвестицій в реальний сектор економіки та збільшенню несировинного експорту.