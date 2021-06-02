У Києві проходить п'ятдесятий фестиваль "Молодість": цікаві факти

Цього року фестиваль "Молодість" проходить у Києві з 29 травня по 6 червня.

У Києві стартував п'ятдесятий кінофестиваль "Молодість", який за роки свого існування прославився на весь світ завдяки унікальній атмосфері та нестандартним підходам до організації.

Переглядаючи стару хроніку, ти розумієш, що історія "Молодості" – це історія України, всіх подій, які відбувалися до і після незалежності. Всі покоління кінематографістів, особливо наших, українських, пройшли через фестиваль,

– сказав художній керівник столичного кінофестивалю Андрій Халпахчі в рамках проєкту "Робимо українське", який підготувала група "Метінвест" до свого 15-річчя.

Найбільший в Україні і один з найбільших у Східній Європі кінофестиваль "Молодість" став дебютним для багатьох всесвітньо відомих режисерів, серед яких такі легенди європейського кінематографа, як Франсуа Озон, Брюно Дюмон, Гаспар Ное.

"Вже відкриваються нові імена, тоді абсолютно незнайомі, сенсаційні. Короткометражка, студентська робота Франсуа Озона. Ніхто не очікував, що потім Озон буде вже лауреатом і Канн, і Берліна, і Венеції, і інших фестивалів", – сказав Халпахчі, додавши, що відомий у всьому світі сьогодні режисер Лукас Мудісон також приїжджав до Києва зі своєю дебютною роботою.

Цього року фестиваль "Молодість" проходить у Києві з 29 травня по 6 червня, і головними його локаціями обрані столичні кінотеатри "Жовтень", "Оскар" і "Кіно 42".

Подивитися повністю випуск "Робимо українське", присвячений Київському міжнародному кінофестивалю "Молодість", можна на сторінці проєкту.

Також в рамках проєкту "Робимо українське" будуть показані історії інших українців, які створюють щось особливе для України, що робить її відомою в усьому світі.