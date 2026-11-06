У Києві пролунали вибухи: столицю атакували балістичними ракетами

У Києві ввечері 6 листопада пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги. Перед тим мешканців столиці попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про вибухи?

У столиці близько 22:50 пролунали вибухи. На той момент у Києві тривала повітряна тривога через ракетну загрозу.

Повітряні сили ЗСУ спершу попередили про загрозу балістичного озброєння з півночі. Згодом військові повідомили про балістичну ракету курсом на Київ, а пізніше – про кілька ракет у напрямку столиці.

У наступних повідомленнях Повітряні сили уточнили, що на Київ летіли ще дві балістичні ракети, а загалом їх було щонайменше шість.

Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих наразі уточнюється.

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Нагадаємо, українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового удару по енергетичній інфраструктурі, мостах через Дніпро та цивільних об'єктах. Як повідомив президент Володимир Зеленський, Повітряні сили та Збройні Сили України вже готуються до відбиття можливої атаки.

Україні потрібні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot. Кожна домовленість із партнерами та кожен день постачання озброєння мають велике значення для захисту країни. Президент закликав союзників не зволікати з передачею необхідного озброєння.

Також він попросив українців берегти себе з огляду на загрозу нових ракетних ударів.