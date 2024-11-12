БпЛА знову атакують Київ: у столиці чули вибух

Уночі 12 листопада у Києві чули вибухи. Ймовірно, вони пролунали за межами міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Про звук вибуху журналісти заявили близько о 02:07.

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У Києві чули вибух

Росія продовжує атакувати "Шахедами". Так, у ніч проти 12 листопада ворог вкотре запустив кілька груп ударних БпЛА по території України.

Під прицілом ворога знову опинився Київ. Повітряні сили попереджали, що нові групи "Шахедів" рухаються у напрямку Київщини й близько 02:07 у столиці чули вибухи.

Як додали кореспонденти Суспільного, ймовірно, вони пролунали за межами міста.

Зверніть увагу! Наразі місцева влада не коментувала вибух у Києві. Офіційну інформацію варто очікувати згодом, після відбою повітряної тривоги.

Наразі Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. У Києві та області зберігається загроза, тому закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти до найближчого укриття.