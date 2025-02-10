Київ атакують дрони й лунають вибухи: вже відомо про пожежу та інші наслідки

Росія постійно атакує Україну ударними дронами. Зокрема, під ударом опинився Київ.

У Києві вночі проти 10 лютого 2025 року пролунали вибухи. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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У місті було гучно

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Києві.

Вибух пролунав під час повітряної тривоги через загрозу ударних безпілотних літальних апаратів. У регіоні оголошена повітряна тривога. Однак згодом місцеві телеграм-канали написали, що цей вибух мав побутове походження.

Наразі очікують звернення КМВА. Офіційної інформації не було.

Офіційне пояснення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі пожежа, за інформацією екстрених служб, не повʼязана з ворожою атакою на місто.

У Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля. Крім цього, займання на території поруч.

У КМВА тим часом повідомили про роботу ППО в Києві. Утім, кажуть, наразі падіння уламків не зафіксовано.

Важливо під час повітряної тривоги перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.