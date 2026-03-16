У Києві пролунали вибухи

Вранці 16 березня Росія запустила ударні дрони по українській столиці. У Києві чули вибухи.

Повітряну тривогу для Києва оголосили біля 08:26. Для області сирена залунала раніше.

Що відомо про вибухи у Києві?

О 08:20 Повітряні сили повідомили, що група БпЛА на заході Чернігівщини прямує курсом на Київщину.

О 08:27 стало відомо, що група дронів на північному сході Київщини рухається курсом на Київ.

Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги,

– йшлося у повідомленні КМВА.

О 08:40 у Києві чули вибухи. Мер міста Віталій Кличко уточнив, що на Оболоні працюють сили ППО.

Також про роботу ППО в області попередили у КОВА.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– розповіли в адміністрації.

О 08:44 у Києві пролунав вибух.

Тим часом монітори пишуть, що на Київ із Чернігівщини ще летять близько 12 БпЛА. Під загрозою ударів ТЕЦ і ГЕС. Змійка з дронів розтягнулася до столиці аж з російської Брянщини.

О 08:51 телеграм-канал "Николаевский ванек" повідомив, що зараз у небі над Києвом три дрони. Є інформація, що один безпілотник рухається у напрямку центру міста, а саме Майдану Незалежності. Ще близько семи безпілотників перелітає з Чернігівщини у напрямку столиці.

О 08:53 на правому березі Києва активно працює ППО – чути вибухи.