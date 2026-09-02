Росія запустила БпЛА по Україні: у Тернополі пролунав вибух
Росія продовжує атакувати Україну безпілотниками. Ввечері 2 вересня у деяких областях пролунали вибухи.
Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та голова ОДА Хмельниччини Сергій Тюрін.
Що відомо про російську атаку?
У середу, 2 вересня, близько 22:49 кияни почули вибухи. Кличко заявив, що у столиці працюють сили ППО. Він зазначив, що станом на 22:50 ворожі БпЛА ще йдуть на місто.
Також політик закликав жителів Києва перебувати в укриттях до відбою загрози.
На Хмельниччині близько 22:56 пролунали вибухи. Тюрін розповів, що в області працювали сили ППО. Він зазначив, що є збиття.
Посадовець зазначив, що внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств загорілися вантажівка та складське приміщення. ДСНС локалізували пожежу.
Водій вантажного автомобіля постраждав. У нього зафіксовані уламкові поранення спини. Чоловік перебуває у шоковому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.
О 23:06 Повітряні сили повідомили, що на Хмельниччину летять реактивні дрони з Вінничини.
О 23:45 вибух пролунав у Тернополі. Про це повідомив 24 Канал.
Росія у середу, 2 вересня, атакувала Вінницю та область. Мер міста розповів, що окупанти пошкодили приватні житлові будинки. Є поранені.
Також країна-агресорка завдала удару по Рівненщині. В області відомо про постраждалих.