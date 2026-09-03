У Києві пролунав вибух, перед тим на столицю рухалися реактивні БпЛА

У Києві ввечері 3 вересня пролунав вибух під час чергової атаки Росії. За попередніми даними, на столицю рухалися реактивні безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про вибухи?

3 вересня близько 22:38 в Києві було чути вибух. Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух реактивних БпЛА в напрямку столиці. Ворожі безпілотники рухалися на Київ із півночі та півдня.

У місті працюють сили протиповітряної оборони. На цей момент інформації про наслідки вибуху чи постраждалих не було. Дані щодо атаки уточнюються.

Наразі повітряна тривога в Києві триває. Жителів столиці закликають стежити за офіційними повідомленнями влади та перебувати в безпечних місцях до відбою.

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Нагадаємо, у четвер, 3 вересня, Росія протягом дня кілька разів атакувала Київ ударними безпілотниками, через що в столиці лунали вибухи та працювала ППО. Унаслідок падіння уламків пошкодження зафіксували у Дарницькому, Голосіївському, Святошинському та Солом’янському районах.

У Дарницькому районі уламки дрона впали на проїжджу частину, пошкодивши два автомобілі, а згодом – поблизу магазину, де двох людей госпіталізували.

У Голосіївському районі уламки впали на територію житлового комплексу та біля дороги. Пізніше росіяни повторно вдарили по району – дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок на рівні восьмого та дев’ятого поверхів, після чого пожежа поширилася з четвертого по дев’ятий поверх.

Рятувальники евакуювали з будинку 25 людей і ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів, унаслідок цього удару постраждали ще троє людей. У Святошинському районі уламки впали на подвір’я приватного будинку та пошкодили автомобіль, а в Солом’янському – на відкритій території, де також виникла пожежа біля нежитлової забудови.

Загалом кількість постраждалих у Києві внаслідок російських атак 3 вересня зросла до 13 людей.