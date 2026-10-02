У Києві пролунав вибух

Росія атакує Київ реактивними ударними дронами. У столиці лунають вибухи.

О 16:49 в Києві оголосили повітряну тривогу через дронову небезпеку.

Які наслідки атаки на Київ?

Близько 17:00 у Києві прогримів вибух. Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух реактивного БпЛА на Куренівку.

Нагадаємо, упродовж ночі і ранку росіяни продовжували терор столиці.

У Дарницькому районі дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок. Пожежа виникла на 24 – 25 поверхах та охопила площу на 120 квадратних метрах.

Рятувальники вивели з будинку двох постраждалих, яких передали медикам. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого. Ще 6 людей було евакуйовано.

У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто.

Крім того, вранці було чергове влучання у Південний міст.

2 жовтня у Києві терміново скликали Раду оборони міста через російські атаки на мости. За підсумками засідання мер Віталій Кличко повідомив, що рух зеленої гілки метро Південним мостом можуть відновити.

Напередодні російські війська завдали серії ударів по опорах Південного мосту в Києві. Через атаку рух мостом повністю заблокували, а на мостах Патона та Метро запровадили обмеження.

За оцінкою ISW, удари по мосту є частиною російської кампанії проти української інфраструктури. Її мета – ускладнити транспортне сполучення, логістику та нормальне життя столиці.