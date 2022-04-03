У Києві прооперували 13-дівчинку, в черепі якої застряг осколок після обстрілу

На Миколаївщині від російського обстрілу серйозно постраждала 13-річна Софійка. У її черепі застряг металевий штир розміром з арахіс.

Спершу батьки не зрозуміли, що донька сильно постраждала

Трагедія трапилася ще 5 березня. Софія та її мати Людмила у той час стояли на вулиці.

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Раптом вони почули сильний вибух, а через кілька секунд – ще один. Це вибухнув російський снаряд біля їхнього будинку.

Я стояла поруч із матір'ю і почула якийсь вибух. Я пробігла всього 3 кроки, почула ще один вибух, а потім втратила свідомість,

– розповіла Софійка.

Батьки віднесли дитину у підвал. У Людмили було легке поранення біля ока, яке кровоточило. Жінка зізналася, що спершу не зрозуміла, що її донька сильно постраждала. Вона думала, що у Софії – струс мозку. Лише в лікарні жінка усвідомила, що в дівчинки щось стирчить з голови.

Сім'я 3 тижні чекала на операцію

У Миколаєві лікарі стабілізували стан дитини та вставили у її голову спеціальну трубку. Однак обладнання для проведення операції у них не було. Адже металевий штир пройшов крізь череп Софійки та зупинився у мозку – медики не могли його витягти.

Єдиним місцем, де могли прооперувати дівчинку, був столичний "Охматдит". Сім'ї довелося чекати 3 тижні перш ніж з'явилася змога безпечно перевезти дитину до Києва. Там Софійці терміново зробили КТ, а наступного дня відправили на операцію.



Знімок черепа Софійки / Фото Sky News

Те, що дівчинка вижила, – справжнє диво

Головний дитячий нейрохірург лікарні Павло Плавський розповів, що якби штир перемістився на сантиметр більше вгору, вниз або вбік, то зачепив би життєво важливу частину мозку. Це могло б убити Софійку. Однак осколок зупинився в такому місці, що навіть не викликав кровотечу.

Операція була складна, але тривала лише півтори години. Лікарю довелося вирізати верхню частину черепа, використати довгі інструменти, щоб заглибитися в мозок і дістати штир, а потім повернути шматок черепа.

Зараз Софійка відновлюється на ліжку в підвалі лікарі. Вона розповіла журналістам, що мріє про чорну гітару, яку тато пообіцяв їй купити. Тепер головне завдання постраждалої дитини – знову почати ходити.



Дитина вже відновлюється після операції / Фото Sky News

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