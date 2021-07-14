У Києві пропонують побудувати 25-кілометрову двоярусну естакаду за 2,2 мільярди доларів

У Києві пропонують побудувати 25-кілометрову двоярусну естакаду, яка перетинатиме місто від Святошина до Дніпра. Її хочуть побудувати за 5 років, а ціна будівництва складає понад 2 мільярди доларів.

Проїзд через естакаду для водіїв буде платним. Так планують окупити проєкт за 15 років.

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Хто пропонує

З такої пропозицією виступила компанія "Укртрансбуд". Вони звернулись до Офісу президента, а там перенаправили пропозицію у Кабмін й зрештою вона опинилась у Віталія Кличка.

Естакаду хочуть віддати у концесію на 20 років. Вартість будівництва – 2,2 мільярда доларів.

Грандіозна споруда розташовуватиметься над чинною гілкою залізниці.

Значно поліпшить трафік

Будівництво естакади дозволить значно поліпшити транспортну ситуацію у столиці. Зокрема, розв’яже проблему відсутності швидкісних автомагістралей та місць для паркування транспорту.

Передбачається, що 25-кілометрова естакада перетинатиме місто зі сходу (район метро Святошин) на захід (район в’їзду з правого берега на Дарницький міст). Це дозволить дістатися з одного кінця Києва в інший менше ніж за пів години. У місцях примикання з основними проспектами будуть передбачені в’їзди та виїзди, а також перехоплюючі паркінги з місткістю у 25 тисяч авто.

Естакада буде з сонячними батареями

Там планується встановити сонячні батареї для власних потреб (освітлення, світлофори). Також розглядається можливість використання електроенергії, отриманої від батарей, для підігріву дороги взимку. Уздовж естакади будуть встановлені захисні екрани для зниження шуму та концентрації шкідливих речовин.

Реалізація проєкту виконуватиметься коштом іноземних інвестицій. Повернути кошти планують завдяки платному використанню естакади. Розрахункова кількість транспорту, що пересувається по естакаді, – 120-150 тисяч автівок на добу.

Яка буде вартість проїзду на естакаді

Вартість проїзду для легкових автомобілів – 50 гривень, для автомобілів середньої вантажності та автобусів – 75, для вантажного транспорту – 150 гривень.