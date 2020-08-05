На Повітрофлотському проспекті у Києві ремонтують шляхопровід. Поблизу нього на проспекті Перемоги знову прорвало трубу й утворився гейзер.

Відео з місця неприємного інциденту опублікували у фейсбуці "Києва Оперативного".

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На проспекті Перемоги сталася аварія на трубопроводі. У результаті з-під землі забив величезний фонтан води.

Трапилося це поблизу шляхопроводу, який ремонтують на Повітрофлотському проспекті. Через дорогу розташоване Міністерство інфраструктури.

На оприлюдненому відео помітно, як автомобілі зупиняються посеред проїжджої частини та об'їжджають пошкоджену ділянку.

Новий гейзер у Києві: дивіться відео

На проспекті Перемоги прорвало трубу – утворився гейзер: карта

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