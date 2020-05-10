У Києві п’яний байкер зламав ногу поліцейському: відео 18+
У столиці нетверезий мотоцикліст, намагаючись втекти від правоохоронців, зламав одному із них ногу. Інцидент трапився близько 2 ночі 10 травня на вулиці Центральній у Києві.
Під час спроби втекти п’яний водій протягнув поліцейського близько 5 метрів. Відео з місця інциденту оприлюднили у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний".
Раніше У Харкові п'яний священник на авто намагався втекти від поліції
На вулиці Центральній правоохоронці подали сигнал про зупинку бухому водієві мотоцикла. Мотоцикліст зупинився і копи зрозуміли, що він п'яний – почали затримувати, але той намагався втекти і провіз на собі співробітника поліції, чим зламав йому ногу,
– мовиться у дописі.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика – 18+
Затримання п’яного мотоцикліста у Києві: відео 18+
Вулиця Центральна на мапі столиці:
Читайте також
-
Залишила в лісі помирати: працедавицю в Польщі засудили за смерть заробітчанина з Українисьогодні , 12:19
-
Прогноз погоди на 10 травня: комусь неділя принесе хмари, а комусь – спекусьогодні , 09:21
-
Як працюватимуть перукарні та салони краси у Києві: основні правила і вимоги до клієнтівсьогодні , 09:28