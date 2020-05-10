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У Києві п’яний байкер зламав ногу поліцейському: відео 18+

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У Києві п’яний байкер зламав ногу поліцейському: відео 18+
У Києві п'яний байкер зламав ногу патрульному / Ілюстративне фото

У столиці нетверезий мотоцикліст, намагаючись втекти від правоохоронців, зламав одному із них ногу. Інцидент трапився близько 2 ночі 10 травня на вулиці Центральній у Києві.

Під час спроби втекти п’яний водій протягнув поліцейського близько 5 метрів. Відео з місця інциденту оприлюднили у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний".

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На вулиці Центральній правоохоронці подали сигнал про зупинку бухому водієві мотоцикла. Мотоцикліст зупинився і копи зрозуміли, що він п'яний – почали затримувати, але той намагався втекти і провіз на собі співробітника поліції, чим зламав йому ногу,
– мовиться у дописі.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика – 18+

Затримання п’яного мотоцикліста у Києві: відео 18+

Вулиця Центральна на мапі столиці: 

 

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Кримінальні новини Поліція Алкоголь Аварії та ДТП Новини Києва
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