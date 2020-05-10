У Києві п’яний байкер зламав ногу поліцейському: відео 18+

У столиці нетверезий мотоцикліст, намагаючись втекти від правоохоронців, зламав одному із них ногу. Інцидент трапився близько 2 ночі 10 травня на вулиці Центральній у Києві.

Під час спроби втекти п’яний водій протягнув поліцейського близько 5 метрів. Відео з місця інциденту оприлюднили у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний".

Раніше У Харкові п'яний священник на авто намагався втекти від поліції

На вулиці Центральній правоохоронці подали сигнал про зупинку бухому водієві мотоцикла. Мотоцикліст зупинився і копи зрозуміли, що він п'яний – почали затримувати, але той намагався втекти і провіз на собі співробітника поліції, чим зламав йому ногу,

– мовиться у дописі.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика – 18+

Затримання п’яного мотоцикліста у Києві: відео 18+

Вулиця Центральна на мапі столиці: