Неспокійним був ранок для мешканців більшої половини України. На Заході, Півночі, Центрі, а також Півдні оголосили про повітряну тривогу. Переходьте до укриттів та не ігноруйте сирени, адже це може врятувати вам життя.
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Де пролунали повітряні тривоги
- Чернігівська,
- Київська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Вінницька,
- Житомирська,
- Рівненська,
- Волинська,
- Львівська,
- Тернопільська,
- Івано-Франківська,
- Закарпатська,
- Чернівецька,
- Хмельницька,
- Донецька області.