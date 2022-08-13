Неспокійним був ранок для мешканців більшої половини України. На Заході, Півночі, Центрі, а також Півдні оголосили про повітряну тривогу. Переходьте до укриттів та не ігноруйте сирени, адже це може врятувати вам життя.

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Де пролунали повітряні тривоги