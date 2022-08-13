Неспокійним був ранок для мешканців більшої половини України. На Заході, Півночі, Центрі, а також Півдні оголосили про повітряну тривогу. Переходьте до укриттів та не ігноруйте сирени, адже це може врятувати вам життя.

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Де пролунали повітряні тривоги

  • Чернігівська,
  • Київська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Вінницька,
  • Житомирська,
  • Рівненська,
  • Волинська,
  • Львівська,
  • Тернопільська,
  • Івано-Франківська,
  • Закарпатська,
  • Чернівецька,
  • Хмельницька,
  • Донецька області.