Урок біології надихнув на власну справу: 12-річний киянин у квартирі вирощує зелень та продає її

Шестикласник Свят на уроках біології у школі настільки захопився рослинами, що тепер з ними бачить пов’язане своє майбутнє. А сьогодні ж він у квартирі дідуся самостійно вирощує цибулю, шпинат, кріп та петрушку, які згодом продає через телеграм-канал.

Як розповів 12-річний хлопець, все почалося з уроку біології, на якому вчителька дала завдання виростити щось вдома. І таке домашнє завдання переросло у хоббі, яке ще й приносить кошти.

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Як все починалося

Коли Свят отримав домашнє завдання, він для себе передусім посадив квасолю та огірки. Згодом на тих же уроках біології він дізнався більше про вирощення рослин: скільки вони потребують води, світла тощо.

Однак вдома дитини не було достатньо місця для того, щоб пробувати вирощувати найрізноманітніші рослини. І у цю хвилину на допомогу прийшов дідусь, який для хобі внука віддав цілу кімнату у своєму помешканні.

Дідусь сказав, що я можу забрати в нього одну кімнату для вирощування рослин. До того я пробував розводити рослини вдома, проте для цього було замало місця – лише одне підвіконня,

– розповів Свят.

Уже там, щоб всі горщики вмістилися, їх розмістили у кілька поверхів на спеціальних стелажах.

Хобі переросло у маленьку власну справу

Згодом потрібно було придумати, що робити з рослинами, які уже виросли. Тож трохи більше, ніж два місяці тому Свят розпочав власну справу. За задумом постійними покупцями мали бути родичі хлопця, тож щоб вони бачили, як відбувається процес вирощування, він створив телеграм-канал "Стручок", який допомагає адмініструвати 14-річна сестра. Саме там з'являлися фото з процесом вирощування рослин та готовою красивою зеленню.

Тут на допомогу прийшла подруга мами, яка прорекламувала на своїй фейсбук-сторінці канал дитини. З цього моменту прийшла популярність, а згодом з'явилися перші постійні клієнти.

Наразі у телеграм-каналі "Стручок" понад 2,2 тисячі підписників, 20 з яких – постійні покупці. Рослини у Свята можна замовляти й наперед – треба лише повідомити, скільки і чого потрібно, та дочекатися, коли вони виростуть та відправляться в руки покупця.

При цьому рослини Свята дешевші за магазинні, адже він при формуванні ціни враховує, щоб пучок коштував приблизно на 20 гривень дешевше, ніж у маркетах.

Цікаво, що 12-річний хлопець всі замовлення у Києві розвозить самостійно у вихідні дні, адже будні зайняті навчанням. При цьому він може зустрітися з клієнтами й поблизу метро.



Розширення асортименту школяра / Скриншот

Свят – перший у сім'ї, у кого є таке хобі. Ба більше, він планує розвивати його і надалі, розширювати асортимент рослин, не обмежуючись лише кімнатою у квартирі дідуся. Він мріє про власну велику теплицю, а можливо – навіть і екоферму. А наразі задумується над вирощуванням вдома лілій та кактусів.