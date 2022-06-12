У Києві спалахнула пожежа: дим видніється у Дарницькому районі столиці

У столиці виникла пожежа в Дарницькому районі. За словами очевидців, пожежа швидко поширюється, місцеві мешканці відчувають різкий дим.

В Дарницькому районі в Києві видніється пожежа – загоряння відбулося вдень на озері Тельбін, повідомляють очевидці події.

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Пожежа швидко розповсюджується – в районі озера стоїть їдкий дим. Місцевим мешканцям рекомендують закрити вікна у своїх оселях.

На відео, які оприлюднили у телеграм-каналах, видно, як над озером сильно палає вогонь.

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Пожежу видно з висоти в Дарницькому районі. Дим іде на житлові будинки. Поки що локалізувати чи загасити пожежу не вдалося.