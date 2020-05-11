Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

У Києві сталася потрійна аварія: є постраждалі – фото

- Читать новость на русском
ДТП у Києві, на Великій Васильківській 11 травня 2020 – фото
У Києві сталася потрійна аварія / Фейсбук dtp.kiev.ua

На вулиці Великій Васильківській у Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів. У результаті аварії двох людей госпіталізували.

Водій буса Opel на світлофорі не помітив автомобілів та протаранив Skoda та Kia, повідомили у фейсбуці Dtp.kiev.ua.

Читайте також У Харкові авто на пішохідному переході збило дівчину: її діставали з-під коліс (18+)

Opel протягнув їх понад 30 метрів аж до середини АЗС,
– йдеться у повідомленні.

У результаті аварії постраждали двоє людей – водій та пасажирка Skoda. Потерпілих госпіталізували. На місці ДТП комунальники зібрали кілограми сміття – уламків авто.

У Києві, на Великій Васильківській сталося потрійне ДТП

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Постраждалі Транспорт Аварії та ДТП Новини Києва
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Стрес знищує знання: як обдурити мозок і згадати вивчене
сьогодні , 12:00 Стрес знищує знання: як обдурити мозок і згадати вивчене
Наталія Кадя
Зламаний локдаун: як Україна починає вихід з карантину
сьогодні , 11:45 Зламаний локдаун: як Україна починає вихід з карантину
Михайло Дубинянський
7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
сьогодні , 08:20 7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
Наталія Печерська