У Києві сталася потрійна аварія: є постраждалі – фото

На вулиці Великій Васильківській у Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів. У результаті аварії двох людей госпіталізували.

Водій буса Opel на світлофорі не помітив автомобілів та протаранив Skoda та Kia, повідомили у фейсбуці Dtp.kiev.ua.

Читайте також У Харкові авто на пішохідному переході збило дівчину: її діставали з-під коліс (18+)

Opel протягнув їх понад 30 метрів аж до середини АЗС,

– йдеться у повідомленні.

У результаті аварії постраждали двоє людей – водій та пасажирка Skoda. Потерпілих госпіталізували. На місці ДТП комунальники зібрали кілограми сміття – уламків авто.

У Києві, на Великій Васильківській сталося потрійне ДТП