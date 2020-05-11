У Києві сталася потрійна аварія: є постраждалі – фото
На вулиці Великій Васильківській у Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів. У результаті аварії двох людей госпіталізували.
Водій буса Opel на світлофорі не помітив автомобілів та протаранив Skoda та Kia, повідомили у фейсбуці Dtp.kiev.ua.
Читайте також У Харкові авто на пішохідному переході збило дівчину: її діставали з-під коліс (18+)
Opel протягнув їх понад 30 метрів аж до середини АЗС,
– йдеться у повідомленні.
У результаті аварії постраждали двоє людей – водій та пасажирка Skoda. Потерпілих госпіталізували. На місці ДТП комунальники зібрали кілограми сміття – уламків авто.
У Києві, на Великій Васильківській сталося потрійне ДТП