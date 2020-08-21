У Києві стартує 49 міжнародний кінофестиваль "Молодість". Обрати жанр по душі зможе найприскіпливіший кіноман: драми, комедії, короткометражки, повний метр, дитячі стрічки.

На кіноподії року представлено понад 250 фільмів, 60 з них – українські. Основні локації фесту: кінотеатр "Жовтень", Будинок кіно та місце під Аркою дружби народів.

Більше інформації про фестиваль "Молодість" – шукайте на офіційному сайті за посиланням

Церемонія відкриття та нагородження відбудеться на свіжому повітрі, в спеціально облаштованому кінотеатрі під Аркою дружби народів. У такий спосіб організатори хочуть дотриматися карантинних норм.

"Пандемія, карантин порушили багато планів. Він мав починатися на 3 місяці раніше і був перенесений. Зважаючи на те, що до нас приїжджає 200 гостей і 150 з-за кордону. Обмеження існують люди не тільки бояться хвороби, але є і карантинні заходи", – пояснив художній керівник фестивалю Андрій Халпахчі.

Художній керівник фестивалю Андрій Халпахчі / Скриншот з відео

Відкриє "Молодість" україно-швейцарська стрічка "Забуті" режисерки Дарії Онищенко. Картина описує історію життя україномовної родини з Луганська та хлопця-сироти.

"Молодість" дедалі стає цікавішою, ширшою. Я бачу, вона змінюється щороку з погляду команди і локаціі,

– сказала голова департаменту культури Київської міськдержадміністрації Діана Попова.

Фестиваль буде проходити як в режимі офлайн, так і онлайн. Аби до кіноподії року мали змогу долучитися шанувальники з багатьох куточків світу.

"Що можна буде подивитись в онлайн? Фільми міжнародної конкурсної програми, в нас їх 4. Їх ви зможете подивитись на нашій платформі в онлайні і безкоштовно", – зазначив продюсер онлайн платформи Микита Козлов.



Фестиваль відбудеться як в режимі офлайн, так і онлайн / Скриншот з відео

Під час пресконференції організатори продемонстрували документальну стрічку "Сильвестров". Присвячену творчості видатного українського композитора. Кінофестиваль "Молодість" стартує 22 серпня і триватиме 8 днів.