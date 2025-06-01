У Києві стартує "КиївПрайд": центр столиці буде перекрито

У центрі Києва у суботу, 14 червня, перекриють низку вулиць. Біля станції метро "Театральна" в центрі міста уже починається Марш Рівності за права одностатевих пар.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМДА.

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Де перекритий рух у Києві

У зв'язку з проведенням заходів будуть діяти тимчасові обмеження та перекриття руху для транспортних засобів:

по вулиці Богдана Хмельницького (від вулиці Хрещатик до Терещенківської),

по вулиці Євгена Чикаленка (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Прорізної).

Також можливе перекриття:

вулиця Хрещатик,

бульвар Т.Шевченка,

вулиця Володимирська,

вулиця Михайлівська,

вулиця Прорізна,

Володимирський проїзд.

Також тимчасово зачинена на вхід і вихід станція метро "Театральна". Поїзди слідують повз без зупинки.

Не працює й пересадка між станціями "Театральна" та "Золоті ворота".

Зміни діятимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково,

– додали у КМДА.

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Наразі триває збір учасників Маршу Рівності, повідомляє hromadske. У заході візьмуть участь військові та цивільні.

Цього року на нього зареєструвалися понад 800 людей, у минулому було близько 500.