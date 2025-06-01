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24 Канал Головні новини У Києві стартує "КиївПрайд": центр столиці буде перекрито
14 червня, 09:41
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У Києві стартує "КиївПрайд": центр столиці буде перекрито

Софія Рожик
Основні тези
  • У центрі Києва перекрили вулиці через Марш Рівності; він стартує біля станції метро "Театральна".
  • Станція метро "Театральна" закрита на вхід і вихід, поїзди слідують без зупинки, а перехід між "Театральною" та "Золотими воротами" також не працює.

У центрі Києва у суботу, 14 червня, перекриють низку вулиць. Біля станції метро "Театральна" в центрі міста уже починається Марш Рівності за права одностатевих пар.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМДА.

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Де перекритий рух у Києві

У зв'язку з проведенням заходів будуть діяти тимчасові обмеження та перекриття руху для транспортних засобів:

  • по вулиці Богдана Хмельницького (від вулиці Хрещатик до Терещенківської),
  • по вулиці Євгена Чикаленка (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Прорізної).

Також можливе перекриття:

  • вулиця Хрещатик,
  • бульвар Т.Шевченка,
  • вулиця Володимирська,
  • вулиця Михайлівська,
  • вулиця Прорізна,
  • Володимирський проїзд.

Також тимчасово зачинена на вхід і вихід станція метро "Театральна". Поїзди слідують повз без зупинки.

Не працює й пересадка між станціями "Театральна" та "Золоті ворота".

Зміни діятимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково,
– додали у КМДА.

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Наразі триває збір учасників Маршу Рівності, повідомляє hromadske. У заході візьмуть участь військові та цивільні.

Цього року на нього зареєструвалися понад 800 людей, у минулому було близько 500.