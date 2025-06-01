У Києві стартує "КиївПрайд": центр столиці буде перекрито
- У центрі Києва перекрили вулиці через Марш Рівності; він стартує біля станції метро "Театральна".
- Станція метро "Театральна" закрита на вхід і вихід, поїзди слідують без зупинки, а перехід між "Театральною" та "Золотими воротами" також не працює.
У центрі Києва у суботу, 14 червня, перекриють низку вулиць. Біля станції метро "Театральна" в центрі міста уже починається Марш Рівності за права одностатевих пар.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМДА.
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Де перекритий рух у Києві
У зв'язку з проведенням заходів будуть діяти тимчасові обмеження та перекриття руху для транспортних засобів:
- по вулиці Богдана Хмельницького (від вулиці Хрещатик до Терещенківської),
- по вулиці Євгена Чикаленка (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Прорізної).
Також можливе перекриття:
- вулиця Хрещатик,
- бульвар Т.Шевченка,
- вулиця Володимирська,
- вулиця Михайлівська,
- вулиця Прорізна,
- Володимирський проїзд.
Також тимчасово зачинена на вхід і вихід станція метро "Театральна". Поїзди слідують повз без зупинки.
Не працює й пересадка між станціями "Театральна" та "Золоті ворота".
Зміни діятимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково,
– додали у КМДА.
"КиївПрайд" у столиці: дивіться відео
Наразі триває збір учасників Маршу Рівності, повідомляє hromadske. У заході візьмуть участь військові та цивільні.
Цього року на нього зареєструвалися понад 800 людей, у минулому було близько 500.