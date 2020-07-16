ДТП трапилася на перехресті вулиці Мечникова та бульвару Лесі Українки 15 липня. Водій Toyota проїхав на заборонний сигнал світлофору та збив мотоцикліста.

Момент аварії зафільмували камери відеонагляду. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Києва у фейсбуці.

Важливо У Харкові трамвай протаранив пожежну машину: авто перекинуло на бік – фото, відео

На відео видно, як керманич Toyota проїхав на заборонений сигнал світлофору. До того ж, перед самим зіткненням з мопедом SYM водій авто збільшив швидкість. Очевидці події негайно викликали на місце швидку медичну допомогу та патрульних.

Що відомо про стан мотоцикліста

Після зіткнення водія мопеда відкинуло на кілька метрів. Вражає, але медики не виявили у нього суттєвих тілесних ушкоджень.

Актуально ЗМІ назвали трійку "безкарних" ДТП, які спровокували дорожню трагедію на Київщині

Правоохоронці склали на водія Toyota протокол за статтею 124 про порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує: