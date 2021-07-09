У Києві вибухнула шаурма: у МАФі не витримав газовий балон

У Києві на Оболоні біля станції метро "Героїв Дніпра" 9 липня стався вибух у МАФі де торгують шаурмою. Не витримав газовий балон, який використовують для приготування цієї страви.

На місце події прибули медики, пожежники та поліція. На щастя, ніхто не постраждав.

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Причини вибуху

Про інцидент повідомив депутат Київради Владислав Трубіцин, який очолює Постійну комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Він розповів, що відбулась розгерметизація газового трубопроводу від газового балона до верстата по запіканню м’ясної страви – стався спалах газоповітряної суміші.

Про інцидент також повідомляють у спільноті "Київ оперативний". Допис підписали так: "Вибухова шаурма".

Небезпечні МАФи обіцяють закривати

У своєму дописі у фейсбуці Трубіцин також зазначив, що якщо під час перевірки законних МАФів будуть виявлені бодай мінімальні порушення вимог пожежної безпеки, то наслідки для власників будуть невтішними.

Будуть складатися акти та розриватися договори на торгівлю. Адже ніхто не має права наражати на небезпеку людей,

– обіцяє депутат.

Він також додав, що відтепер будуть прискіпливо ставитись до перевірок МАФів.