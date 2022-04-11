У Києві відкривається Південний міст для автотранспорту: у МВС назвали умови для водіїв
11 квітня 2022 , 19:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм МВС України
Сьогодні у Києві відкрили Південний міст для автомобільного транспорту. Таке рішення прийняли для того, щоб нормалізувати рух та зменшити затори в столиці.
Понад місяць Південний міст працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту.
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Тепер переправлення з лівого на правий берег здійснюється трьома мостами:
- Північним
- Дарницьким
- Південним
Водії мають пропускати службовий, спеціальний транспорт, карети швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою.
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