У Києві відкривається Південний міст для автотранспорту: у МВС назвали умови для водіїв

11 квітня 2022 , 19:07
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Джерело:

телеграм МВС України

Сьогодні у Києві відкрили Південний міст для автомобільного транспорту. Таке рішення прийняли для того, щоб нормалізувати рух та зменшити затори в столиці.

Понад місяць Південний міст працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту.

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Тепер переправлення з лівого на правий берег здійснюється трьома мостами:

  1. Північним
  2. Дарницьким
  3. Південним

Водії мають пропускати службовий, спеціальний транспорт, карети швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою.

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Автор: Марта Касіянчук