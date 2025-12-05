Нардепка Скороход отримала підозру: у НАБУ розкрили деталі

Вранці 5 грудня стало відомо, що у нардепки від партії "За майбутнє" Анни Скороход пройшли обшуки. Як виявилося, посадовиця очолювала злочинну групу.

Учасники цього угруповання запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів США організувати запровадження санкцій РНБО проти компанії-конкурента, передає 24 Канал із посиланням на НАБУ та СБУ.

Дивіться також Любить комунізм і зі скандалом вилетіла з СН: біографія Анни Скороход, у якої були обшуки НАБУ

У чому підозрюють Анну Скороход?

Слідство встановило, що депутатка до "схеми" залучила свого помічника та кількох посередників. Один із них мав отримати хабар.

Під час обговорення суми і строків передачі грошей учасники домовилися розбити платіж на два етапи.

Щоб підстрахуватися і гарантувати отримання всієї суми, представника компанії змусили написати розписку про нібито позику грошей.

Співробітники СБУ та НАБУ зафіксували, як посередник отримав перший транш – 125 тисяч доларів – у центрі Києва. Після цього "клієнту" сказали, що ці гроші передадуть посадовцям РНБО.

Насправді ж жодним посадовцям кошти не передали, бо учасники схеми так і не знайшли людину, яка погодилася б виконати незаконні дії.

Під час обшуків у депутатки та її спільників знайшли докази злочинної діяльності.

Учасникам групи оголосили підозру в тому, що вони підбурювали до надання хабаря високопосадовцю за те, щоб той, використовуючи свою посаду, виконав потрібні їм дії. Усе це вони робили за попередньою змовою.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Раніше з'явилася інформація, що ім'я Анни Скороход згадується на сумнозвісних "плівках Міндіча". Сама нардепка це заперечила.

Що відомо про Анну Скороход?