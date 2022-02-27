У Києві військові відстрілюють ворожі ДРГ, – Данілов

У Києві у ніч на 27 лютого ЗСУ відстріляли ворожі диверсійно-розвідувальні групи. У такий спосіб українські військові зачищають територію столиці.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він запевнив, що ситуація напружена, але ЗСУ не готові здаватися.

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"Уночі в столиці відбувався "відстріл" ворожих ДРГ. Ця робота щодо зачистки території Києва буде тривати і протягом сьогоднішнього дня (27 лютого – 24 канал)", – написав Данілов.

Він запевнив, що президент України, уряд, центральні органи виконавчої влади перебувають у столиці. Вони працюють над організацією відсічі російському вторгненню.