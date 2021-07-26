У Києві власник автосалону відібрав BMW і вимагав повернути "борг"

У Києві власник автосалону узяв у знайомого BMW, нібито покататися у справах, але не повернув машину. Зловмисник її продав та ще й вимагав у постраждалого гроші.

Горе-бізнесмен, після "оренди" автівки, повернувся з "помічниками" й вимагав віддати йому вигаданий борг – 20 тисяч доларів. Через погрози розправи, яку, ураховуючи всі обставини, потерпілий сприймав дуже реально, чоловік написав розписку.

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Вимагав переписати на себе авто

На цьому історія не закінчилася. Автомобіль так і залишився привласненим зловмисником, який через деякий час почав нахабно вимагати ще й офіційного оформлення на нього документів на транспортний засіб. Потерпілий відмовився це зробити.

Зловмисник незаконно продав привласнене авто стороннім особам. За цей короткий термін авто перепродавали декілька разів.

В салоні були ще автівки

Поліція знайшла автівку й виявила, що у салоні, який належить вимагачу, є ще 5 транспортних засобів преміумкласу, законність перебування яких на території України – сумнівна. Щодо них триває перевірка.

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Що загрожує бізнесмену

Його діяльність правоохоронці "оцінили" за двома статтями – "вимагання" й "незаконне заволодіння транспортним засобом".