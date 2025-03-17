"Я буду вашими посвідченнями заправлятися": у Києві водій маршрутки нахамив захиснику на милицях

У столиці водій маршрутки нагримав на пораненого захисника, який хотів скористатися правом на безкоштовний проїзд. Інцидент трапився у транспорті, який курсує від станції метро "Шулявська" до Борщагівки.

У соцмережі розповіли, що у центрі скандалу – водій маршрутки № 201, передає 24 Канал.

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Що сталося

За словами свідків, коли до маршрутки зайшов військовий на милицях, водій одразу почав кричати. Він заявив, що вже має пасажирів за посвідченнями, які гарантують безоплатний проїзд. У відповідь захисник сказав: "Добре, буде ще один".

Після цього керманич почав кричати російською на весь салон: "Я буду вашимі удостовереніямі заправляться?". Тоді військовий запропонував водієві їхати далі, а вже на кінцевій зупинці викликати поліцію.

"Їдьте, на кінцевій викличемо наряд і вирішим хто вас буде заправляти", – відповів чоловік.

Очевидці кажуть, що маршрутка поїхала далі. Ніхто з пасажирів не встиг сказати і слова на захист оборонця, бо він сам зміг постояти за себе.

Водій не хотів пораненого військового везти безплатно / Фото телеграм "Київ оперативний"

До слова, водія київської маршрутки №410 відсторонили від роботи після відмови безкоштовно везти військову з посвідченням УБД Ксенію Пономарьову.