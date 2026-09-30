У Києві ввели екстрені відключення світла

Надвечір 30 вересня у Києві стали фіксувати проблеми з електропостачанням після атаки БпЛА. Згодом стало відомо про введення екстрених відключень у столиці.

Про це повідомили в ДТЕК.

Що відомо про відключення світла у Києві?

Передусім зазначимо, що місто майже безперервно перебуває під російськими обстрілами. Протягом дня 30 вересня ворог тероризував Київ ударними дронами.

У мережі близько 17:30 з'явилася інформація про перебої зі світлом. Попередньо, дрон міг пошкодити ЛЕП.

Вже о 17:40 стало відомо, що ДТЕК за командою Укренерго ввів екстрені відключення у Києві.

Важливо! Під час екстрених відключень графіки не діють.

У ДТЕК додали, що в разі змін ситуації вся інформація буде оприлюднюватися в офіційному телеграм-каналі.