Глава поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що у столиці протягом тижня виявили три вибухівки. Одна з них вибухнула до приїзду правоохоронців. Поліція об'єднала всі ці справи, їх розглядатиме СБУ.

Три вибухівки за тиждень

У столиці зросла кількість випадків замінувань, повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко в ефірі "Апостроф TV".

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Протягом тижня було знайдено три вибухових речовини, одна з них вибухнула до приїзду поліції,

– розповів Крищенко.

За його словами, поліція вже об'єднала всі ці справи. Тепер їх розглядатиме Служба безпеки України.

Що відомо про знайдені вибухівки

одну з саморобних бомб знайшли 20 липня на сміттєпереробному заводі. Її вдалося знешкодити;

був вибух 17 липня;

ще одну бомбу поліцейські знешкодили 21 липня на ринку "Мінський".

Замінування станції метро "Вокзальна"

Також очільник столичної поліції прокоментував інформацію про замінування станції метро" Вокзальна". Вона не підтвердилася. На місці знайшли сумку з речами і документами, власника розшукують.

Всього сьогодні (22 липня – 24 канал) в Києві було три повідомлення про підозрілі сумки. Люди звертаються і це дуже добре,

– додав Крищенко.

Повідомлення про незвичайні предмети приходили зі станції метро Вокзальна, з Солом'янської площі та під одним зі слідчих ізоляторів міста. У всіх трьох місцях не знайшли вибухових речовин.

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