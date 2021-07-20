У Києві зафіксували новий температурний рекорд: найтепліший день за 141 рік

У Києві зафіксували не тільки найтеплішу ніч, за весь час спостережень, а й найспекотніший день – 16 липня. Такий результат вперше занотували за 141 рік.

Останній рекорд, відомий науковцям, був встановлений у 1931 році. 16 липня 2021 року температура повітря становила +28,8°С, що на 0,4°С вище рекордного значення.

До теми Новий рекорд у Києві: ніч проти 15 липня була найтеплішою за 140 років

Понад 20 рекордів

Загалом у столиці від початку року було зафіксовано понад 20 температурних рекордів. До прикладу, ніч на 16 липня виявилася найтеплішою протягом усього періоду спостереження – 24,4 градусів тепла.

Ось кількі інших рекордів:

23 червня Київ побив температурний рекорд за останні 75 років. Вперше з 1946 року стовпчик термометра в цей день піднявся до позначки + 34.

24 червня Київ другий день поспіль бив температурні рекорди – такої спеки в столиці не було 136 років.

Нагадаємо, що вчора, 19 липня у столиці була потужна злива – затопило 2 станції метро й зупинився рух наземного транспорту.