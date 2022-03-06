У Києві затримали братів-пропагандистів: могли співпрацювати зі спецслужбами Росії

6 березня 2022 , 10:09
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Джерело:

телеграм СБУ

Служба безпеки України затримала у Києві двох братів-пропагандистів з проросійськими та пробілоруськими поглядами. Є дані про їхню тісну співпрацю зі спецслужбами цих країн.

Про це повідомили у СБУ. Мета посіпак окупантів – розхитати внутрішню ситуацію в країні.

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Також пропагандисти прагнули створити потрібну "інформаційну картинку" для Росії та Білорусії.

Наразі їхня картинка – це вид з-за ґратів українського ізолятора,
– наголосили в СБУ.

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Автор: Тетяна Кійовська