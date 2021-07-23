Кидався на людей та різав себе: у Києві на Солом'янці затримали чоловіка з ножем – фото

Патрульним довелося застосовувати силу проти 42-річного мешканця Києва. Він агресивно поводився та кидався з ножем на перехожих у Солом'янському районі столиці.

Правоохоронці дізналися про озброєного зловмисника від свідків, які побачили неадекватного чоловіка з ножем на вулиці Уманській. Патрульні, які прибули на місце, швидко виявили небезпечного та агресивного порушника спокою.

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На зауваження інспекторів чоловік ніяк не реагував, однак лаявся та продовжував агресивно поводитися.

Затримали після того, як почав себе калічити

Інцидент стався на вулиці Уманській вдень 21 липня. Чоловік з ножем кидався на перехожих, однак нікого не порізав.

Поліцейські зрозуміли що на їх зауваження та прохання зловмисник не реагуватиме.

Крім того, чоловік почав різати собі ножем живіт та руки.

Правоохоронці відібрали у нього зброю та затримали порушника.



Зловмисник встиг порізати себе / Фото поліції Києва

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо хуліганства та повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту.

Якщо чоловіка визнають винним у суді, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.