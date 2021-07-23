Кидався на людей та різав себе: у Києві на Солом'янці затримали чоловіка з ножем – фото
Джерело:поліція Києва
Патрульним довелося застосовувати силу проти 42-річного мешканця Києва. Він агресивно поводився та кидався з ножем на перехожих у Солом'янському районі столиці.
Правоохоронці дізналися про озброєного зловмисника від свідків, які побачили неадекватного чоловіка з ножем на вулиці Уманській. Патрульні, які прибули на місце, швидко виявили небезпечного та агресивного порушника спокою.
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На зауваження інспекторів чоловік ніяк не реагував, однак лаявся та продовжував агресивно поводитися.
Затримали після того, як почав себе калічити
- Інцидент стався на вулиці Уманській вдень 21 липня. Чоловік з ножем кидався на перехожих, однак нікого не порізав.
- Поліцейські зрозуміли що на їх зауваження та прохання зловмисник не реагуватиме.
- Крім того, чоловік почав різати собі ножем живіт та руки.
- Правоохоронці відібрали у нього зброю та затримали порушника.
Зловмисник встиг порізати себе / Фото поліції Києва
Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо хуліганства та повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту.
Якщо чоловіка визнають винним у суді, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.