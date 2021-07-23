Кидався на людей та різав себе: у Києві на Солом'янці затримали чоловіка з ножем – фото

23 липня 2021 , 19:28
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Джерело:

поліція Києва

Патрульним довелося застосовувати силу проти 42-річного мешканця Києва. Він агресивно поводився та кидався з ножем на перехожих у Солом'янському районі столиці.

Правоохоронці дізналися про озброєного зловмисника від свідків, які побачили неадекватного чоловіка з ножем на вулиці Уманській. Патрульні, які прибули на місце, швидко виявили небезпечного та агресивного порушника спокою.

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На зауваження інспекторів чоловік ніяк не реагував, однак лаявся та продовжував агресивно поводитися.

Затримали після того, як почав себе калічити

  • Інцидент стався на вулиці Уманській вдень 21 липня. Чоловік з ножем кидався на перехожих, однак нікого не порізав.
  • Поліцейські зрозуміли що на їх зауваження та прохання зловмисник не реагуватиме.
  • Крім того, чоловік почав різати собі ножем живіт та руки.
  • Правоохоронці відібрали у нього зброю та затримали порушника.


Зловмисник встиг порізати себе / Фото поліції Києва

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо хуліганства та повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту.

Якщо чоловіка визнають винним у суді, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Автор: Олексій Чибісов