Кілька разів ударив ножем: у Києві затримали одесита, який ледь не вбив знайомого – фото

Двоє знайомих посварилися між собою та почали з'ясовувати стосунки. Закінчився конфлікт бійкою з кількома ножовими пораненнями. Стався інцидент 18 липня у Святошинському районі Києва.

Поліцейські дізналися про злочин від лікарів, які надавали допомогу потерпілому. Слідчі швидко з'ясували, що криваву бійку влаштував 32-річний одесит. Попри досить молодий вік зловмисник вже встиг відсидіти за умисне вбивство.

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Зловмисника затримали. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Побилися через образу дружини



Поліцейські вилучили у затриманого капці з кров'ю / Фото поліції Києва

Правоохоронці стверджують, що 42-річний потерпілий та його односелець під час пиятики почали обговорювати цивільну дружину одного з них.

Потерпілий якимось чином образив жінку свого товариша по чарці, через що між ними й почалася сварка. Згодом чоловіки почали битися.

Під час з'ясування стосунків один з учасників конфлікту схопив ніж та кілька разів вдарив опонента у груди, по обличчю та руках. Після цього зловмисник втік.

Пораненого прооперували, а підозрюваного у скоєнні злочину затримали за кілька годин після бійки. В орендованому житлі фігуранта справи знайшли пакет зі скривавленим одягом. Крім того, слідчі встановили, що відбиток взуття затриманого співпадає зі слідами на місці злочину.

Чоловіку вже повідомили у підозрі в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.