У Києві затримали водія з рекордним сп'янінням: алкотестер аж "зламався" від перегару

У Києві спіймали водія-рекордсмена з явними ознаками серйозного сп'яніння. Поліція не змогла виміряти точний вміст алкоголю, бо чоловік буквально "запаморочив" алкотестер своїм перегаром.

В поліції Києва уточнили – максимальний показник, який може продемонструвати алкотестер – 5 проміле. Чоловік мав ще більше алкоголю в крові, тому прилад просто "зламався".

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Спіймали на вулиці Героїв Дніпра

Патрульні отримали виклик від небайдужого киянина, який зауважив явно п’яного водія за автівкою Kia. Вони одразу виїхали на виклик, де спіймали 35-річного чоловіка з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Але виміряти рівень алкоголю в крові не вдалося. Єдине відомо, що чоловік точно мав більше, ніж 5 проміле. Він випив просто неймовірну кількість алкоголю.

Відомо, що максимально допустимий показник – 0,2 проміле. Якщо прилад показує більш ніж 3 проміле, то в людини досить важка фаза сп’яніння, яка вже наближається до отруєння. Легке сп’яніння – це від 0,5 – до 1,5 проміле.

Водія одразу відсторонили від керування автомобілем та склали на нього адміністративний протокол за керування транспортом у стані сп’яніння.

Закликаємо усіх водіїв не сідати за кермо у нетверезому стані та не повторювати сумні рекорди. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху! – наголошують в поліції Києва.

Цікаво, що в деяких регіонах України дозволили у зв’язку з воєнним станом забирати автомобілі нетверезих водіїв на потреби ЗСУ. Такі випадки, до прикладу, траплялися у Тернопільській області.

Нагадаємо, з середини квітня українці знову можуть складати іспити на права категорії "В". Через повномасштабне вторгнення Росії до України сервісні центри Міністерства внутрішніх справ спершу закрилися, але потроху почали надавати послуги.

Так, вони відновили прийом практичних іспитів на категорію "В". Його спростили до одного етапу: тепер не потрібно їздити на спеціальному автомайданчику, а можна просто складати його на дорогах загального користування.

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