У Києві завершився 49-й міжнародний кінофестиваль "Молодість". Позаду кількасот годин переглянутих стрічок, безсонні ночі членів журі і все заради того, аби почути ім'я найкращих.

Переможці

У категорії "Національний конкурс" перемогла короткометражна картина сценарістки Оксани Войтенко "Схрон". В стрічці розповідається про воєнну Україну 40-х років та про любов.

"Я настільки щаслива, ми дуже довго робили цей фільм. І я хочу подякувати знімальній групі, яка на волонтерських засадах працювала над цим фільмом", – зазначила сценаристка фільму "Схрон" Оксана Войтенко.



Переможці фестивалю не могли стримувати сліз / Фото з фейсбук-сторінки фестивалю "Молодість"

Охочих взяти участь у міжнародному конкурсі було 2 тисячі претендентів з 60 країн світу. Кращими в номінації стали одразу 2-ві кінострічки:

канадська "Твій хід";

мексикансько-іспанська "Особливі прикмети".

Головний виграш у 10 тисяч доларів вони розділили порівну. Спонсором призу вкотре виступив оператор державних лотерей МСЛ.

"Це вже ціла історія, історія стосунків оператора державних лотерей МСЛ та кінофестивалю "Молодість". Ми спонсори вже 20 років і це природно для нас допомагати розвитку культури і підтримувати соціальні проєкти в своїй країні", – пояснив віцепрезидент МСЛ Євген Власенко.

Чим дивував фестиваль

Організатори фестивалю кажуть, що головна кіноподія столиці відбулась з дотриманням вимог сьогодення, але з традиційним інтересом до фесту.



Фестиваль відбувся з дотриманням всіх карантинних вимог / Фото фейсбук-сторінки фестивалю "Молодість"

"Все вийшло, як хотілось, навіть трішки більше. Онлайн ми показали і гості навіть іноземні доїхали. Будь-яке рішення журі мене б задовольнило", – сказав програмний директор фестивалю Ігор Шестопалов.

Наша сфера кіноіндрустрії направлена на те, щоб дарувати можливість глядачам дивитися кіно, відчувати і співпереживати. Ми даруємо емоції, тому що кіно – можливість отримати емоції, які необхідні,

– наголосила директорка з маркетингу Cinema Sound Production Віта Розенкова.

Протягом тижня фестивалю було багато цікавих подій: відбулась прем'єра українського режисера Романа Балаяна "Ми є. Ми поруч". Метр повернувся до кінематографа після 10-річної перерви.

Також, глядачі могли побачити трилер з американською акторкою українського походження Іванною Сахно Let is snow. Всього, під час фестивалю було представлено 260 фільмів, 55 з них – українські.