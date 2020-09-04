Масштабна пожежа сталася у Києві на Куренівці в покинутій будівлі. Раніше там була художня школа, але тепер у занедбаних приміщеннях оселилися безхатьки.

"Київ Оперативний" повідомив, що вогонь охопив будівлю на вулиці Полкова, 76 у Києві.

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Як свідчить опубліковане відео з місця надзвичайної ситуації, вогонь суттєво пошкодив усю будівлю – вигорів дах і внутрішні приміщення.

"Інформатор" зазначив, що пожежа на Полковій почалася приблизно опівночі проти 4 вересня. Мовиться про територію нежилого покинутого приміщення колишньої художньої школи, де наразі оселилися безхатьки.

За попередньою інформацією, займання сталося на першому поверсі, а потім вогонь пішов на другий поверх та дах. Горіли понад 300 квадратних метрів, боролися з полум'ям п'ять пожежних машин.

Поки що немає інформації про постраждалих чи загиблих.

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Зауважимо, у фейсбуці під дописом про інцидент деякі користувачі написали, що пожежу міг спричинити підпал – мовляв, з метою "зачистити" територію під новобудову.

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Пожежа сталася у Києві на Полковій, 76: карта