В Києві злили воду з труб у частині будинків: навіщо і чи довго не буде тепла

У п'ятницю, 9 січня, в деяких багатоповерхівках Києва почали зливати воду з труб. Столичні посадовці пояснили, навіщо це роблять.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

Навіщо в Києві зливають воду з труб?

В КМДА пояснили, що злиття води, або здренування, є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Там запевнили, що цей процес не означає тривалу відсутність тепла.

Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов'язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання,

– написали в КМДА.

Чиновники заявили: таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може тривати кілька годин або добу – це вимога безпеки. А злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час.

"Такі рекомендації уряду діють в Україні майже 20 років і передбачені правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж. Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію теплових мереж суб'єкта господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією", – додали у владі.

Яка ситуація в Києві після обстрілу 9 січня?

Жорстокі нічні удари стали наймасштабнішими з початку осені. Росіяни випустили по столиці 36 ракет і майже 250 безпілотників.

"Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без постачання. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла", – розповіли в КМДА.

Ситуацію в місті там назвали надзвичайно складною, проте вона контрольована з точки зору систем життєзабезпечення.

Із ночі 9 січня енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об'єктах, попри ризики й негоду.

Зауважимо, що через ворожу атаку в Києві загинули цивільні та медик. Були поранені 26 громадян, серед них поліцейський, п'ятеро працівників ДСНС та четверо медиків.