Вперше з часів Другої світової: російська атака пошкодила Києво-Печерську лавру

У ніч проти 24 січня 2026 року Росія масовано атакувала Київ. Внаслідок цього об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень.

Про це розповів генеральний директор заповідника Максим Остапенко Interfax-Україна.

Яких пошкоджень зазнали об’єкти Києво-Печерської лаври?

24 січня вперше з часів Другої світової війни, внаслідок військових дій було уражено обʼєкти Києво-Печерської лаври.

У коментарі агентству Остапенко заявив, що кожного разу за цим стоїть Москва, як це було в 1918 році, як це було, коли за наказом із Москви було підірвано Успенський собор в 1941, і за наказом із Москви зараз "Шахеди" і ракети летять по Києву, і завдають шкоди тепер уже і Києво-Печерській лаврі.

Зокрема, пошкоджень зазнали Корпус №№66 (вхідна частина до комплексу Дальніх печер) та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква).

За словами гендиректора, вибуховою хвилею вибило частину вікон і дверей, а також у значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення. Водночас Остапенко зазначив, що самі печери не постраждали.

За його словами, це вперше, коли Лавра зазнала безпосередніх пошкоджень в результаті вибуху повітряної цілі. Раніше спостерігалися пошкодження від шрапнелі чи знаходили якісь залишки збитих обʼєктів.

Гендиректор також розповів агентству, що через відключення електроенергії не спрацював сейсмічний датчик, що не дозволяє визначити вплив вибуху на обʼєкти заповідника.

Зверніть увагу! Об’єкт культурної спадщини "Софійський собор та прилеглі до нього монастирські споруди і Києво-Печерська лавра" має три міжнародні статуси: об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою та об’єкт, внесений до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом, а також до нього застосовується механізм посиленого захисту культурних цінностей описаний у Другому протоколі до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.

Міністерка культури Тетяна Бережна зазначила, що на місці працювали фахівці Заповідника і Національної поліції.

Сьогодні (26 січня – 24 Канал) проведемо детальне технічне обстеження й одразу почнемо відновлення та консервацію,

– додала вона.

А також написала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну руйнувань зазнали 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури. Міністерство культури забезпечує координацію дій із профільними службами для збереження та захисту об’єктів культурної спадщини.

За словами Бережної, цього року Лавра відзначає 975-річчя і саме зараз по ній б’ють російські ракети. Світ має знати: це війна не лише проти України, це війна проти світової культури.

