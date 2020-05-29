Київ у 60-70-их роках: фотографії, які здивують

Київ у 60 – 70 роках часто називають місто-садом. Адже всі вулиці були вкриті зеленими деревами та запашними квітами – це можна помітити на кольорових фото Києва. 24 канал створив добірку ретро фотографій.

Цикл історичних фотографій до Дня Києва – продовжується. Редакція 24 каналу сьогодні хоче показати зелену столицю, а точніше Київ у 1960 – 1970 роках.

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Київ продовжують розбудовувати. У 1960 році запустили першу ділянку метрополітену. А кияни називали своє місто – садом.

На вивісках закладів, афішах у 60-70-х роках можна побачити написи українською мовою.

Чорно-білий і кольоровий Київ

Вигляд Києво-Печерської Лаври у 1960 році. Фото зроблено з мосту імені Патона.



Києво-Печерська Лавра у 1960 році / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

На фото панорама Лівого берега у 1960 році. Замість житлового масиву Березняків – село.



Панорама Лівобережної частини Києва / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Площа Калініна у 1960-70-х роках. На фото видно, як Київ уже розбудувався.



Площа Калініна / Фото: glavcom.ua

На фото Славнозвісні київські каштани на Хрещатику у 60-70-х роках.



Каштани на Хрещатику / Фото: glavcom.ua

А це – "зелений" Хрещатик у 1965 році. На фото видно вітчизняний громадський транспорт та рідний фасад ЦУМу.



Хрещатик у 1965 році / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

На фото бульвар Перова, 1968-69 роки. Вдалечині видніється село Троєщина.



Бульвар Перова/ Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

З попередніми серіями фото можна ознайомитись за посиланнями: