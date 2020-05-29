Київ у 60-70-их роках: фотографії, які здивують
Київ у 60 – 70 роках часто називають місто-садом. Адже всі вулиці були вкриті зеленими деревами та запашними квітами – це можна помітити на кольорових фото Києва. 24 канал створив добірку ретро фотографій.
Цикл історичних фотографій до Дня Києва – продовжується. Редакція 24 каналу сьогодні хоче показати зелену столицю, а точніше Київ у 1960 – 1970 роках.
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Київ продовжують розбудовувати. У 1960 році запустили першу ділянку метрополітену. А кияни називали своє місто – садом.
На вивісках закладів, афішах у 60-70-х роках можна побачити написи українською мовою.
Чорно-білий і кольоровий Київ
Вигляд Києво-Печерської Лаври у 1960 році. Фото зроблено з мосту імені Патона.
Києво-Печерська Лавра у 1960 році / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev
На фото панорама Лівого берега у 1960 році. Замість житлового масиву Березняків – село.
Панорама Лівобережної частини Києва / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev
Площа Калініна у 1960-70-х роках. На фото видно, як Київ уже розбудувався.
Площа Калініна / Фото: glavcom.ua
На фото Славнозвісні київські каштани на Хрещатику у 60-70-х роках.
Каштани на Хрещатику / Фото: glavcom.ua
А це – "зелений" Хрещатик у 1965 році. На фото видно вітчизняний громадський транспорт та рідний фасад ЦУМу.
Хрещатик у 1965 році / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev
На фото бульвар Перова, 1968-69 роки. Вдалечині видніється село Троєщина.
Бульвар Перова/ Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev
З попередніми серіями фото можна ознайомитись за посиланнями:
- Київ до ХХ століття у дивовижних фото
- Київ з 1900-го до 20-го років в унікальних фотографіях
- Як жив Київ у 20-30-их роках ХХ століття: старовинні світлини
- Київ часів відновлення після війни: архівні фотографії