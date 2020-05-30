Київ у 80-х роках: як це було у старих фотографіях
Київ у 80-х роках продовжував розбудовуватись, і, навіть, не вистачало міських земель для житлового будівництва. Кількість населення збільшується, відповідно, садки та школи переповнені. 24 канал пропонує згадати, як виглядав Київ у ті часи.
Уже завтра Київ святкуватиме свій День народження. Редакція 24 каналу хоче показати підбірку історичних фотографій із життя Києва у 1980-х роках. Це передостання серія фотографій.
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У 1980 році інфраструктура міста не справлялась із великим потоком людей. Дитячі садки та школи були переповнені, автобуси завжди їздили забитими, а для будування не вистачало місця.
Про те, як жив Київ у 80-х роках – дивіться у наступних фото.
Площа Лесі Українки у Печерському районі міста. Тут у 1973 році встановлено пам'ятник Лесі Українці.
Кияни очікують свій трамвай на площі Лесі Українки, початок 80-х / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev
Так виглядала вулиця Артема на початку 80-х, зараз це вулиця Січових Стрільців.
Вулиця Січових Стрільців у 80-х / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev
Хрещатик у 1980 році був переповнений транспортом громадським і приватним.
Вулиця Хрещатик у 80-х роках / Фото: telegraf.com.ua
А це вулиця Жданова (зараз – вулиця Сагайдачного) у 1980 році.
Вулиця Жданова, 1980 рік / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev
Одна з найвідоміших вулиць Києва – Хрещатик у 1981 році. Автор фото Т. Шабловський.
Осінній Хрещатик / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev
У шкільні роки всі збирали та здавали макулатуру та металобрухт. А на цьому фото школярі у 1982 році, які несуть на металевому бильці ліжка зібрану макулатуру.
Збір макулатури і металобрухту у 1982 році / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev
Так виглядали Верховна рада та Маріїнський палац у 1982 році.
Верховна Рада та Маріїнський палац / Фото: daypic
На фото майже невпізнаваний Андріївський узвіз у 1989 році. На фото він більш зелений, без звичної для нього суєти.
Андріївський узвіз у 1989 році / Фото: telegraf.com.ua
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