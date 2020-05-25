Київ до ХХ століття у дивовижних фото

Найактивніший період розвитку Києва припадає на кінець XIX – початок ХХ століття. Але до 1900 року життя у столиці не стояло на місці, щось будували, а щось руйнували. 24 канал вирішив пригадати, як виглядала столиця України до XX століття.

До Дня Києва, який українці святкуватимуть 31 травня, редакція 24 каналу хоче нагадати, як виглядала наша неповторна столиця у різні десятиліття 20 століття. Щодня ми публікуватимемо о 6:20 архівні світлини Києва, не пропустіть.

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Упродовж ХVІІ – та початку ХVІІІ століття господарське та громадське життя Києва почало розширюватися: кількість населення збільшується та оживає торгово-економічне життя.

У цей період також розвивалась духовна та культурна сторона життя киян. Вже у 1881 році в Києві були пущені перші кінні вагони, а з 1900 року через Куренівку та Пріорку в дачне поселення Пуща-Водиця пролягла трамвайна колія.

Іллінська церква в Києві

Цю церкву побудували у 1692 році на пожертвування міщанина Петра Гудими. Тут правилась служба протягом тисячі років!

Іллінська церква є важливим архітектурним акцентом у забудові Подолу.

Володимирський собор у Києві

Іллінська церква збудована у 1692 році / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Православний собор у Києві, який був зведений у 1862 – 1882 роках.

Володимирський собор побудовано в руському неовізантійському стилі. Початковий проєкт був складений архітекторами Іваном Штромом і Павлом Спарро, пізніше його переробив архітектор Олександр Беретті.

Перетин вулиці Глобочицької та Вознесенського узвозу

Володимирський собор, кінець 1880 року / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Глобочицька вулиця відома з кінця XVIII століття як частина давнього шляху від Подолу на Житомирську дорогу. Назва вулиці походить від струмка Глибочиця.

Вулиця отримала назву "Вознесенський узвіз" у XVIII столітті від Вознесенської церкви.

Київський Хрещатик

Вигляд на перетин вулиці Глобочицької і Вознесенського узвозу, 1880 роки / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Головна вулиця Києва – Хрещатик. Довжина її – 1,3 кілометра.

У ХVI – XVII століттях ця ділянка називалась "Євсейкова долина", а ось історія Хрещатика як міської вулиці починається у 1797 році.

Вже тоді Хрещатик був переповнений людьми, адже до Києва привезли Контрактовий ярмарок, який мав дати поштовх подальшому розвитку міста.

Хрещатик у 1890 році / Фото: з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Житній ринок

Панорама Арсеналу, початок 1900 року / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev

Житній ринок – найдавніший діючий ринок у Києві. Його історія бере початок з часів Київської Русі.

У XV столітті Житній ринок став основним торговельним центром міста. Також тут двічі на рік збирався ярмарок.

Житній ринок, початок 1900 року / Фото з фейсбук-сторінки Historical Kiev