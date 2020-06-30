У КМДА готові відкласти до початку 2021 року введення єдиного електронного квитка на проїзд в міському громадському транспорті. За це час уряд має врегулювати законодавство у сфері пільг на проїзд.

Перенесення запуску е-квитка: причина

Про готовність відтермінувати впровадження електронного квитка для врегулювання законодавства повідомила пресслужба КМДА.

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Столична влада готова відтермінувати запуск е-квитка до 1 січня 2021 року.

Згідно з Конституцією України, держава повинна компенсувати проїзд для пільговиків. Однак з 2015 року ці витрати покладені на місцеві бюджети. Тому Київ з місцевого бюджету відшкодовує перевізникам усі витрати за проїзд пільговиків міста.

Однак у КМДА турбуються, що це буде несправедливо щодо пільговиків з інших регіонів. Адже вартість їхнього проїзду столична влада відшкодувати не зможе. Про це розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Людям доведеться платити власні гроші за проїзд після введення єдиного електронного квитка,

– зазначила Хонда.

Тому У КМДА переконані, що державі слід врегулювати це питання на законодавчому рівні.

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