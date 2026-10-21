Кличко показав, як Київ підготував до зими комунальні заклади для літніх людей

Загалом уже 60% закладів, де постійно проживають отримувачі соціальних послуг, забезпечені теплом. І процес підключення триває. Водночас готуємо заклад до можливих перебоїв з електропостачанням та інших надзвичайних ситуацій,

– повідомив Віталій Кличко. За словами мера, місто забезпечило пансіонат генераторами потужністю від 10 до 97 кВт. Крім того, заклад має власну свердловину для водопостачання та мобільну газову котельню.

До підготовки пансіонату долучилася й мерія Вільнюса, яка виділила 80 тисяч євро на встановлення сонячних панелей загальною потужністю 120 кВт. Вони забезпечуватимуть електроенергією два житлові корпуси та модульний будинок.

Заклад матиме необхідне резервне електроживлення для роботи холодильного обладнання, приготування їжі, пасажирського і медичного ліфтів. Це особливо важливо, адже значна частина мешканців має порушення мобільності,

– наголосив міський голова Києва.

Візит Віталія Кличка у пансіонат: дивіться відео

За словами Кличка, нині в пансіонаті проживають 236 людей, зокрема 30 осіб із Запорізької області, яких заклад прийняв нещодавно. Крім того, тут облаштовують додаткові місця для тимчасового розміщення киян у зимовий період за потреби.

Кличко перевірив готовність закладу до зими / Фото з соцмереж політика

Мер наголосив, що місто продовжує готувати комунальні заклади до зими, аби навіть у складних умовах їхні мешканці були забезпечені теплом, водою, харчуванням і належним доглядом. За його словами, безперебійна робота цих систем особливо важлива для людей, які постійно проживають у таких установах.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що 16 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон, попри російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. Насамперед тепло подають до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших установ соціальної сфери. Їх підключають до опалення за індивідуальними заявками керівників закладів.